Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 7:19

Власти Зеленоградска рассказали о строительстве нового входа к перронам на Вокзальной площади

Его откроют до того, как будет сделана платформа
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Администрация Зеленоградска

Продолжается строительство нового входа к перронам на Вокзальной площади Зеленоградска.

Как сообщает местная администрация, обустройство нового входа практически завершено.

«Под башенкой с часами разместится павильон с кондиционированным воздухом и зона контроля, где установят три досмотровые рамки. Персонал набран и обучен», - говорится в сообщении администрации.

Кроме того, еще в апреле Калининградская железная дорога заявила, что один из перронов реконструируют так, чтобы было удобно выходить из «Ласточек» с высокими подножками.

«Платформу откроют чуть позже, ждут прибытия облицовочной плитки, но руководство КЖД приняло принципиальное решение открыть вход по готовности, не дожидаясь ввода новой платформы в эксплуатацию», - отметили в администрации.