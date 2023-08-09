Власти Зеленоградска рассказали о строительстве нового входа к перронам на Вокзальной площади

. Фото: Администрация Зеленоградска

Продолжается строительство нового входа к перронам на Вокзальной площади Зеленоградска.

Как сообщает местная администрация, обустройство нового входа практически завершено.

«Под башенкой с часами разместится павильон с кондиционированным воздухом и зона контроля, где установят три досмотровые рамки. Персонал набран и обучен», - говорится в сообщении администрации.

Кроме того, еще в апреле Калининградская железная дорога заявила, что один из перронов реконструируют так, чтобы было удобно выходить из «Ласточек» с высокими подножками.

«Платформу откроют чуть позже, ждут прибытия облицовочной плитки, но руководство КЖД приняло принципиальное решение открыть вход по готовности, не дожидаясь ввода новой платформы в эксплуатацию», - отметили в администрации.