Стало известно, кем хотят работать в Калининградской области выпускники и студенты

За последние три месяца в Калининградской области выпускники и студенты составили и разместили около 10 тысяч резюме. Эксперты hh.ru проанализировали их и выяснили, кем молодые люди хотят работать прямо сейчас.

В топ-3 желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые жители Калининградской области, вошли администратор, менеджер по работе с клиентами и разработчик. Также выпускники этого года интересуются профессиями продавца, официанта, дизайнера, секретаря, преподавателя, инженера, маркетолога, копирайтера, аналитика.

Местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 30-40 тысяч рублей.

Отметим, что, по данным опроса hh.ru, 71% местных выпускников ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе.

При этом 63% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (37% опрошенных), смутных перспектив в карьере (21%) и плохих условий труда (21%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе.