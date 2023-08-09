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НовостиОбщество9 августа 2023 7:59

«Почта России» обещает увеличивать количество сотрудников в пиковые нагрузки зимой

Перед новогодними праздниками объем посылок значительно растет
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области на «Почте России» решено увеличивать количество сотрудников в пиковые сезоны нагрузки.

Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который провел встречу с начальником Центральной почтовой таможни Алексеем Накрошаевым.

Они обсудили ситуацию с обработкой почтовых отправлений.

«Согласовали с почтовой таможней и нашим калининградским управлением «Почты России» взаимодействие в предстоящий перед зимними праздниками период значительного роста объемов пересылок товаров. Задача на перспективу – развитие автоматизации и в документообороте, и в обработке почтовых отправлений», - написал губернатор.