«Почта России» обещает увеличивать количество сотрудников в пиковые нагрузки зимой

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области на «Почте России» решено увеличивать количество сотрудников в пиковые сезоны нагрузки.

Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который провел встречу с начальником Центральной почтовой таможни Алексеем Накрошаевым.

Они обсудили ситуацию с обработкой почтовых отправлений.

«Согласовали с почтовой таможней и нашим калининградским управлением «Почты России» взаимодействие в предстоящий перед зимними праздниками период значительного роста объемов пересылок товаров. Задача на перспективу – развитие автоматизации и в документообороте, и в обработке почтовых отправлений», - написал губернатор.