Мошенник обманывал калининградцев, присылая им шоколадки вместо смартфонов

Калининградские полицейские задержали в Москве мошенника и доставили его в регион. Злоумышленник, позиционируя себя как оптовика по доставке смартфонов, брал у калининградцев деньги, обещая прислать им технику.

Однако, как сообщает пресс-служба областного УМВД, в посылку он вкладывал не гаджеты, а шоколадки.

Уже известно о двоих потерпевших, один отдал мошеннику 10 миллионов рублей, но взамен получил лишь сладости. Еще одна женщина отдала злоумышленнику 350 тысяч.

Сейчас полицейские устанавливают потерпевших от действий 21-летнего злоумышленника. Предположительно, это минимум 6 человек.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет.

Если вы тоже стали его жертвой, звоните по телефону 552-202.