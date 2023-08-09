Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 9 августа

В Калининграде 9 августа, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:

ул. И. Сусанина 41-73д,36-64

ул. Владимирская 13-47,20-26

ул. Билибина 1-11,4-8а

ул. Рассветная 28-58

ул. Куйбышева 91-117а, 36

ул. Парт. Железняка

ул. Б. Окружная 2-я 90

пер. Станочный 13, 41-47, 42-46

пр-кт Победы 65 (светофор), 81

ул. Вагоностроительная 3-5, 11-19, 6, 12-16

ул. Косогорная 5-9, 2-10

ул. Литейная 5-9, 6-10

ул. Нефтяная 1, 2, 4, 4а, 15

ул. Поперечная 15

ул. Радищева 79, 81 (школа №14), 83-85, 12а (светофор), 80-90

ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20

ул. Рылеева 5-9, 6-10

ул. Станочная 19

ул. Ульяновская 2-6

До 17:00 по адресам:

ул. Дзержинского 116-126,128

ул. Типографская 1-7,2-12

ул. Козенкова 1-7, ,9,9а,11-25,13-19, 2-8,8а-8в, 10-22,14-16

ул. Черниговская 39-43, 45-49а, 51-53, 55-57,26-42, 44-60, 62-70

ул. З. Космодемьянской 29-39, 33-35,41-49а, 30-38б

Светофор ул. Подп. Емельянова – ул. Дзержинского

Светофор ул. Дзержинского- ул. З. Космодемьянской

До 16:00 по адресам:

ул. Менделеева 7,9,11,13(СОШ №19),10а,14, 22-22г,32

ул. Тенистая аллея 2-22в

ул. В. Дубинина 1-11,2-2а

До 15:00:

Светофор ул. Гайдара - ул. Согласия

Также по данным городской администрации, с 13:30 до 18:00 света не будет на:

ул. Мусоргского 19,21-21а,50-54

ул. Калужская 11-13,4-18,10а(д/с 52), 20(д/с 110)

пер. Калужский 12-20

пер. Желябова.27

Отключение холодного водоснабжения сегодня запланировано до 16:00 на ул. Ушакова 1-5, 2-8.