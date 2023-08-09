Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 9 августа

В Калининграде 9 августа, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:
ул. И. Сусанина 41-73д,36-64
ул. Владимирская 13-47,20-26
ул. Билибина 1-11,4-8а
ул. Рассветная 28-58
ул. Куйбышева 91-117а, 36
ул. Парт. Железняка
ул. Б. Окружная 2-я 90
пер. Станочный 13, 41-47, 42-46
пр-кт Победы 65 (светофор), 81
ул. Вагоностроительная 3-5, 11-19, 6, 12-16
ул. Косогорная 5-9, 2-10
ул. Литейная 5-9, 6-10
ул. Нефтяная 1, 2, 4, 4а, 15
ул. Поперечная 15
ул. Радищева 79, 81 (школа №14), 83-85, 12а (светофор), 80-90
ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20
ул. Рылеева 5-9, 6-10
ул. Станочная 19
ул. Ульяновская 2-6
До 17:00 по адресам:
ул. Дзержинского 116-126,128
ул. Типографская 1-7,2-12
ул. Козенкова 1-7, ,9,9а,11-25,13-19, 2-8,8а-8в, 10-22,14-16
ул. Черниговская 39-43, 45-49а, 51-53, 55-57,26-42, 44-60, 62-70
ул. З. Космодемьянской 29-39, 33-35,41-49а, 30-38б
Светофор ул. Подп. Емельянова – ул. Дзержинского
Светофор ул. Дзержинского- ул. З. Космодемьянской
До 16:00 по адресам:
ул. Менделеева 7,9,11,13(СОШ №19),10а,14, 22-22г,32
ул. Тенистая аллея 2-22в
ул. В. Дубинина 1-11,2-2а
До 15:00:
Светофор ул. Гайдара - ул. Согласия
Также по данным городской администрации, с 13:30 до 18:00 света не будет на:
ул. Мусоргского 19,21-21а,50-54
ул. Калужская 11-13,4-18,10а(д/с 52), 20(д/с 110)
пер. Калужский 12-20
пер. Желябова.27
Отключение холодного водоснабжения сегодня запланировано до 16:00 на ул. Ушакова 1-5, 2-8.