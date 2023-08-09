В Калининграде больше 30 улиц остались без горячей воды до 22 августа

В Калининграде больше трех десятков улиц остались без горячей воды. В зону отключения попали жители Московского района.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, отключение горячего водоснабжения с 9 по 22 августа запланировано по адресам:

ул. Гагарина 50-52

ул. Краснодонская 3-3а,5

пер. Краснодонский 8

ул. Багратиона 1-13,119-125 127-133,13,136-142,144-154,144а,156-160, 29, 48-56, 49в, 56, 58-64,71,99,107 (СОШ №16), 135 (д/с №104)

пер. Большевистский 3,2-6 (д/с №40)

ул. Железнодорожная 33-41

пр-т Калинина 29-33

пер. Калинина3а, 4-10

пл. Калинина1-7, 28

ул. Краснооктябрьская 9 (БГА),11-15, 17, 6, 6-12

пр-т Ленинский 109а,155а, 42б, 83а-д, 92 94

пер. Малый 17

пер. Мореходный 3 (БГА),4

ул. Нансена 35-49,73,80-86

ул. Новый Вал 18-24, 20, 26-30, 29-33,23 (Гимназия №2), 25 (д/с №107)

ул. Ольштынская 1,5-7

ул. Омская 2-6а (Роддом №3)

ул. Ореховая 7-19

ул. Парусная 29-31,30 (д/с №107)

ул. Полоцкая 10-14,16-22, 64а, 8

ул. Портовая 17-27, 27а, 6

ул. Серпуховская 18, 30, 30а, 46,26 (д/с №19), 28 (Лицей №17), 29 (д/с №104)

пер. Серпуховский 2-12

наб. Старопрегольская 2-8, 10-18

ул. А. Суворова 23в, 25, 25а, 25б, 29, 40, 35 (СОШ №28)

ул. Б. Хмельницкого 12 (д/с №113),14 (д/с №70),16-22, 24-30, 25,32-38, 34, 40-46, 53, 57-59, 61,84 (д/с №86),86

ул. Чаадаева 4 (СОШ №28),13-13а, 15-15а, 19-33, 35-37, 39

ул. Эльблонгская 1,1-7,13-17,19,2-12,21-27, 29,31,33-35, 37, 9-11

ул. Эпроновская 1,15,20,21,25-29, 33,7,7-13, 9-13

ул. Марш. Новикова 4-6

ул. Подп. Емельянова,156 (СОШ № 26)

ул. Ангарская 84

ул. Солнечногорская 59

ул. П. Морозова 115д

ул. Коммунистическая 46 а-г.