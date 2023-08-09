В Калининграде больше 30 улиц остались без горячей воды до 22 августа

В Калининграде больше трех десятков улиц остались без горячей воды. В зону отключения попали жители Московского района.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, отключение горячего водоснабжения с 9 по 22 августа запланировано по адресам:
ул. Гагарина 50-52
ул. Краснодонская 3-3а,5
пер. Краснодонский 8
ул. Багратиона 1-13,119-125 127-133,13,136-142,144-154,144а,156-160, 29, 48-56, 49в, 56, 58-64,71,99,107 (СОШ №16), 135 (д/с №104)
пер. Большевистский 3,2-6 (д/с №40)
ул. Железнодорожная 33-41
пр-т Калинина 29-33
пер. Калинина3а, 4-10
пл. Калинина1-7, 28
ул. Краснооктябрьская 9 (БГА),11-15, 17, 6, 6-12
пр-т Ленинский 109а,155а, 42б, 83а-д, 92 94
пер. Малый 17
пер. Мореходный 3 (БГА),4
ул. Нансена 35-49,73,80-86
ул. Новый Вал 18-24, 20, 26-30, 29-33,23 (Гимназия №2), 25 (д/с №107)
ул. Ольштынская 1,5-7
ул. Омская 2-6а (Роддом №3)
ул. Ореховая 7-19
ул. Парусная 29-31,30 (д/с №107)
ул. Полоцкая 10-14,16-22, 64а, 8
ул. Портовая 17-27, 27а, 6
ул. Серпуховская 18, 30, 30а, 46,26 (д/с №19), 28 (Лицей №17), 29 (д/с №104)
пер. Серпуховский 2-12
наб. Старопрегольская 2-8, 10-18
ул. А. Суворова 23в, 25, 25а, 25б, 29, 40, 35 (СОШ №28)
ул. Б. Хмельницкого 12 (д/с №113),14 (д/с №70),16-22, 24-30, 25,32-38, 34, 40-46, 53, 57-59, 61,84 (д/с №86),86
ул. Чаадаева 4 (СОШ №28),13-13а, 15-15а, 19-33, 35-37, 39
ул. Эльблонгская 1,1-7,13-17,19,2-12,21-27, 29,31,33-35, 37, 9-11
ул. Эпроновская 1,15,20,21,25-29, 33,7,7-13, 9-13
ул. Марш. Новикова 4-6
ул. Подп. Емельянова,156 (СОШ № 26)
ул. Ангарская 84
ул. Солнечногорская 59
ул. П. Морозова 115д
ул. Коммунистическая 46 а-г.