Калининградец получил 7 лет колонии-поселения за смертельное ДТП в Романово

Суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП в поселке Романово. Авария случилась еще 19 февраля. Тогда ночью 27-летний мужчина ехал с пассажирами на БМВ в Пионерский. Водитель на скорости не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после столкновения машина съехала в кювет: двое пассажиров пострадали, третий умер на месте.

При этом водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

На суде мужчина утверждал, что обстоятельства ДТП не помнит, так как сильно ударился головой.

Водитель получил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года и 11 месяцев.

Также он заплатил матери погибшего 700 тысяч рублей, а пострадавшим – по 400 тысяч.