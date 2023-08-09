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НовостиПолитика9 августа 2023 12:11

В Калининградской области прошли учения с участием зенитных ракетных систем «Тор-М2»

Военнослужащие учились уничтожать воздушные цели
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области провели учения с подразделениями зенитного ракетного полка, на вооружении которого находятся зенитные ракетные системы «Тор-М2». Военнослужащие учились реагировать на воздушное нападение условного противника, а также тренировались прикрывать важные промышленные объекты Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в тренировке приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц вооружения и военной техники.

В рамках тренировки зенитчики поразили более 20 целей, имитировавших беспилотники, самолеты и вертолеты условного противника.