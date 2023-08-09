Мошенники обманули хирурга из Калининграда на 1 млн. рублей

Калининградцы продолжают попадаться на удочку мошенников. Очередной жертвой аферистов стал хирург из Калининграда, лишившийся миллиона рублей после телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, врачу позвонил лжесотрудник банка и предложил перевести все деньги на «безопасный счет». Что калининградец и сделал.

Через несколько дней мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Интересно, что ранее калининградец слышал о схемах, которые используют аферисты, но, несмотря на это, поверил звонившему и лишился своих денег.