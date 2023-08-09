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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:14

Мошенники обманули хирурга из Калининграда на 1 млн. рублей

Хирург из Калининграда отдал мошенникам миллион рублей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградцы продолжают попадаться на удочку мошенников. Очередной жертвой аферистов стал хирург из Калининграда, лишившийся миллиона рублей после телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, врачу позвонил лжесотрудник банка и предложил перевести все деньги на «безопасный счет». Что калининградец и сделал.

Через несколько дней мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Интересно, что ранее калининградец слышал о схемах, которые используют аферисты, но, несмотря на это, поверил звонившему и лишился своих денег.