В Зеленоградске отдыхающие испугались бетонных младенцев

. Фото: Клопс.Ru

В Зеленоградске недалеко от Западного пляжа установили 17 необычных фигур из бетона. Они представляют собой младенцев, которые гримасничают.

Отдыхающие в своем большинстве идею художника не поняли. В соцсетях множество негативных откликов. Кого-то скульптуры испугали, кому-то просто не понравились. Впрочем, были и те, кто скульптуры оценил и считает, что не одними котиками может жить Зеленоградск.

Как рассказывает «Клопс», придумал пупсиков дизайнер интерьера, архитектор Пранас Силкаускас.

«Я создал некое подобие игривых малышей. Работа полностью авторская, нигде в мире нет аналогов и копий. Такой подарок городу, чтобы радовать людей: они будут искать в них себя. Это соответствует концепции. Все мы рождаемся уже со своим характером: кто-то со звездочкой, а кто-то – с кочергой. Это я и хотел отобразить», - рассказывает автор.

Отмечается, что вскоре на Западном пляже появится пупсопарк. Его построят на частные деньги загадочного инвестора. Имя предпринимателя не называют.