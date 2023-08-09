В Гвардейске снесли страшный забор возле замка Тапиау

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Фото: vk.com
Замок Тапиау в Гвардейске продолжают превращать в туристическую достопримечательность и точку притяжения. Одна из задач сейчас – убрать ненужные строения. В частности, ранее разбирали советские постройки из белого кирпича.
Сейчас рабочие взялись за страшный забор.
«В комплексе замка Тапиау продолжается демонтаж конструкций, появившихся в последние десятилетия, но уже отживших свое. На сей раз пал кирпичный забор вдоль Деймы», - говорится в группе «Башни Востока» в «ВК».
Ранее сообщалось, что в замке Тапиау реставраторы расчищают старинные рельефы. На рельефах сохранились остатки оригинальной краски.