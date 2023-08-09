В Калининграде продавец забрал выручку из кассы в магазине

В Калининграде полицейские задержали продавца, похитившего из кассы более 60 тысяч рублей. Недостачу выявили во время ревизии в магазине обуви и аксессуаров.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские раскрыли преступную схему, которую реализовывал 25-летний калининградец.

«Продавец принимал у покупателей наличные, выдавал им квитанцию об оплате и тут же отменял операцию на устройстве. Таким образом, у клиентов магазина был чек, а у продавца оставались их деньги», - рассказали в полиции.

Так за 2,5 недели злоумышленник обманным путем присвоил 63 тысячи рублей. Деньги он потратил, и теперь его ждет суд.