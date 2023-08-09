В Фонде капремонта показали обновленный дом на Чернышевского

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершается ремонт большого довоенного дома со сложным адресом. Он расположен в переулке Чернышевского, на улицах Коммунальной и Банковской.

Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области, основные работы на объекте уже завершены.

«Крыльца дома украшают новые светильники. Также мастера установили исторические двери после реставрации. Сохранилось только две. Остальные изготавливаются по их образцу и скоро также станут украшением дома. Кроме того, подрядчику предстоит убрать кабели с фасада», - рассказали в фонде.

В планах отремонтировать фасад прилегающего дома в пер. Чернышевского, 2-10. А при наличии дополнительных средств из областного бюджета отремонтируют исторический забор вокруг дома.