В Гвардейске задержали участника преступной группы, которая торговала наркотиками

36-летний житель Гвардейска в составе организованной группы торговал наркотиками. Запрещенные вещества он прятал в тайниках-закладках на территории региона.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся с помощью интернета.

Преступника задержали при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» после того, как он получил посылку с наркотиками в офисе службы доставки.

У мужчины было обнаружено и изъято два свертка, обмотанных липкой лентой, спрятанных в коробку с мясорубкой. Внутри – так называемая «соль» массой около 900 грамм. В квартире у торговца нашли еще 0,40 г наркотика.

Оперативники выяснили, что мужчина получал оптовые партии наркотиков, фасовал на более мелкие и распространял по тайникам для дальнейшего сбыта.

Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.