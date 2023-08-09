В ручье у Литовского вала черепаха подружилась с ондатрой

. Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде в ручье у Литовского вала, неподалеку от «Резиденции королей», заметили черепаху и ондатру. Водяная крыса периодически подплывала к черепашке, которая грелась на солнце. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

- Животные явно общаются не первый раз. Они вели себя неагрессивно и даже по-дружески, - рассказали очевидцы.

Ондатры встречаются в Калининградской области повсеместно, а вот красноухие черепахи – не местные жители. Вероятно, в водоем их выпустил кто-то из калининградцев. Таких земноводных часто покупают в магазинах, а потом выпускают в природу – черепахи приспосабливаются и живут в городских условиях.