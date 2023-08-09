Мэрия заставит рабочих переделать велодорожку на улице Воейкова

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На улице Воейкова неправильно сделали велосипедную дорожку – ее проложили вокруг дерева. Информацию об этом передали в мэрию Калининграда на страничке в «ВК».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обходя дерево, дорожники занизили этот параметр ГОСТа по строительству дорожки.

«Будут исправлять – объект еще не принят», - отметили в мэрии.

Специалисты пояснили, что по ул. Ф. Воейкова работы выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Минимальная ширина тротуара на объекте 1,0 м. В соответствии с ГОСТ, ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1 м.