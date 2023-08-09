Пожарные тушат горящий дом в Авангардном

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Пожар в поселке Авангардное Гурьевского городского округа случился вечером в среду, 9 августа. В двухэтажном жилом деревянном доме на улице Озерной в одной из квартир загорелась кухня.
Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожарные оперативно прибыли ни место чп.
«Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на все здание и в кратчайшие сроки ликвидировать открытое горение», - рассказали в МЧС.
Тушение пожара продолжается.