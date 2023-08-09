Пожарные тушат горящий дом в Авангардном

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в поселке Авангардное Гурьевского городского округа случился вечером в среду, 9 августа. В двухэтажном жилом деревянном доме на улице Озерной в одной из квартир загорелась кухня.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожарные оперативно прибыли ни место чп.

«Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на все здание и в кратчайшие сроки ликвидировать открытое горение», - рассказали в МЧС.

Тушение пожара продолжается.