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НовостиПроисшествия9 августа 2023 18:34

Пожарные тушат горящий дом в Авангардном

В жилой избушке горит кухня
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в поселке Авангардное Гурьевского городского округа случился вечером в среду, 9 августа. В двухэтажном жилом деревянном доме на улице Озерной в одной из квартир загорелась кухня.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожарные оперативно прибыли ни место чп.

«Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на все здание и в кратчайшие сроки ликвидировать открытое горение», - рассказали в МЧС.

Тушение пожара продолжается.