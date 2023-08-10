Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 10 августа

В Калининграде сразу несколько улиц попали в зону отключений. По данным городской администрации, в четверг, 10 августа, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:

ул. А. Невского 187, 193, 174-188, 192

ул. Краснокаменная 15а-е,

ул. Куйбышева 91-117а, 36

ул. Парт. Железняка

ул. Литовский вал 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 47а, 49а

пр-кт Московский 169а

До 16:00:

пр-кт Мира 132

светофор пр-кт Мира - ул. К. Маркса

ул. К. Маркса 120-158

ул. Каштановая аллея 73, 118

ул. Лейт. Катина 4-6

ул. Чернышевского 77-85, 89, 91, 93-101, 103 (д/с №37), 72-84

ул. Чкалова 1-5, 2а, 12-14

До 15:00:

светофор ул. Челнокова- ул. Елизаветинская

С 13:00 до 18:00:

ул. Белгородская 8-18, 20-22

ул. Аллея смелых 31, 68, 70, 72

ул. Мукомольная 1, 2-12

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 17:00 по адресам:

ул. Ген. Толстикова 19, 21-33, 39-43, 47-61

ул. Л. Иванихиной 2-4

До 15:00:

ул. Больничная 7

ул. Орудийная50-54

ул. Стрелецкая 18-24

До 17:00:

ул. Ген. Челнокова 10-18

ул. Красная 63-67, 73, 69-71, 77-83, 68, 70,74-78, 80-90

ул. Чекистов 41-47, 47а

Отключение горячего водоснабжение с 10 по 23 августа запланировано по адресу:

ул. Коммунистическая 46 а-г.