Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 10 августа

В Калининграде сразу несколько улиц попали в зону отключений. По данным городской администрации, в четверг, 10 августа, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:
ул. А. Невского 187, 193, 174-188, 192
ул. Краснокаменная 15а-е,
ул. Куйбышева 91-117а, 36
ул. Парт. Железняка
ул. Литовский вал 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 47а, 49а
пр-кт Московский 169а
До 16:00:
пр-кт Мира 132
светофор пр-кт Мира - ул. К. Маркса
ул. К. Маркса 120-158
ул. Каштановая аллея 73, 118
ул. Лейт. Катина 4-6
ул. Чернышевского 77-85, 89, 91, 93-101, 103 (д/с №37), 72-84
ул. Чкалова 1-5, 2а, 12-14
До 15:00:
светофор ул. Челнокова- ул. Елизаветинская
С 13:00 до 18:00:
ул. Белгородская 8-18, 20-22
ул. Аллея смелых 31, 68, 70, 72
ул. Мукомольная 1, 2-12
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 17:00 по адресам:
ул. Ген. Толстикова 19, 21-33, 39-43, 47-61
ул. Л. Иванихиной 2-4
До 15:00:
ул. Больничная 7
ул. Орудийная50-54
ул. Стрелецкая 18-24
До 17:00:
ул. Ген. Челнокова 10-18
ул. Красная 63-67, 73, 69-71, 77-83, 68, 70,74-78, 80-90
ул. Чекистов 41-47, 47а
Отключение горячего водоснабжение с 10 по 23 августа запланировано по адресу:
ул. Коммунистическая 46 а-г.