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НовостиОбщество10 августа 2023 11:53

Одной из старейших жительниц Калининграда исполнилось 108 лет

Мария Петровна Королева принимает поздравления
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Одной из старейших жительниц Калининграда, ветерану Великой Отечественной войны, жительнице блокадного Ленинграда Марии Королевой исполнилось 108 лет. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.

Мария Петровна родилась в Ленинградской области. Окончила 7 классов, поступила в медтехникум.

Из всей ее семьи в блокаду выжили только она и маленькая племянница. В Великую Отечественную войну наша героиня делала перевязки раненым, спасала солдат, попавших под завалы зданий после бомбежек. В семье хранится медаль «За оборону Ленинграда».

После войны Мария Петровна переехала в Калининград, работала на почте.

«Почтенный возраст дает о себе знать: по состоянию здоровья ветеран не выходит из дома. Она окружена любовью и вниманием родственников», - рассказали в пресс-службе правительства.

У Марии Петровны дочь, две внучки и два правнука.