В Янтарном пожарные спасли лодку и автомобиль из горящих гаражей

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в Янтарном случился в четверг, 10 августа, днем – горели гаражи.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло в одном из гаражей.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние боксы, в которых находились лодка и автомобиль», - рассказали в МЧС.

Отмечается. Что пожарные прибыли на место через 4 минуты после вызова. А для того, чтобы спасти лодку и авто, им пришлось спилить замки с гаражей.

О пострадавших не сообщается.