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НовостиПроисшествия10 августа 2023 12:09

18-летний калининградец выманил у пенсионерки из Черняховска 125 тысяч рублей

Юноша из Калининграда с напарником обманул пенсионерку из Черняховска и забрал у нее 125 тысяч
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области задержали очередного мошенника, который наживался на доверчивых пенсионерах. 18-летний парень был курьером мошенника, который действовал по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

В начале июня неизвестный сообщник парня по телефону обманул 82-летнюю жительницу Черняховска, выманив у нее 125 тысяч рублей.

Деньги пенсионерка передала 18-летнему злоумышленнику, который прибыл к ней домой.

Позже аналогичным способом аферисты обманули 75-летнюю калининградку, забрав у нее 100 тысяч.

Уже после задержания юноша рассказал, что откликнулся на вакансию в одном из мессенджеров и решил «поработать». Сбережения пенсионеров он переводил «работодателю», оставляя себе процент.