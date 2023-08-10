18-летний калининградец выманил у пенсионерки из Черняховска 125 тысяч рублей

В Калининградской области задержали очередного мошенника, который наживался на доверчивых пенсионерах. 18-летний парень был курьером мошенника, который действовал по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

В начале июня неизвестный сообщник парня по телефону обманул 82-летнюю жительницу Черняховска, выманив у нее 125 тысяч рублей.

Деньги пенсионерка передала 18-летнему злоумышленнику, который прибыл к ней домой.

Позже аналогичным способом аферисты обманули 75-летнюю калининградку, забрав у нее 100 тысяч.

Уже после задержания юноша рассказал, что откликнулся на вакансию в одном из мессенджеров и решил «поработать». Сбережения пенсионеров он переводил «работодателю», оставляя себе процент.