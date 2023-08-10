Фестиваль «Короче» объявил внеконкурсную программу

. Фото: Предоставлено организаторами

XI фестиваль кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа, представил внеконкурсную программу. В этом году зрители увидят сразу семь тематических блоков: «Короче.Звезды», куда вошли работы Юрия Мороза, Степана Живова и Маши Лобановой, а также «Короче.Юность», «Короче.Фантастика», «Короче.Семья», «Короче.Мечта», «Короче.Комедия» и «Короче.Выбор».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Короче.Выбор» – это фильмы, которые по каким-то причинам не вошли в основной конкурс, но запомнились отборщикам смотра Надежде Королевой, Вадиму Рутковскому и Артему Рыжкову.

РАСПИСАНИЕ:

16 августа, Центральный парк

20.30 «Короче.Звезды».

17 августа, кинотеатр «Заря»

17.00 «Короче.Юность».

19.00 «Короче.Фантастика.

18 августа, кинотеатр «Заря»

17.00 «Короче.Семья».

19.00 «Короче.Мечта».

19 августа, кинотеатр «Заря»

15.00 «Короче.Выбор Надежды Королевой».

17.00 «Короче.Выбор Вадима Рутковского».

19.00 «Короче.Выбор Артема Рыжкова».

20 августа, кинотеатр «Заря»

17.00 «Короче.Комедия».

Вход на все внеконкурсные показы свободный, по регистрации. Она откроется (внимание!) уже завтра, 11 августа, на сайте фестиваля.