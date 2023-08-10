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НовостиПроисшествия10 августа 2023 12:58

В Калининграде мужчина напал на 13-летнего ребенка и отобрал музыкальную колонку

В Калининграде сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего 13-летнего школьника
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на улице Багратиона напали на 13-летнего ребенка. Неизвестный мужчина силой отобрал у школьника музыкальную колонку.

Полицейские сумели оперативно установить личность обидчика. Им оказался 25-летний житель Калининграда.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, школьник гулял с друзьями. В какой-то момент к ним подошел незнакомец и несколько раз ударил мальчика, державшего музыкальную колонку, затем выхватил у него ее из рук и сбежал.

Задержанному злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.