В Калининграде мужчина напал на 13-летнего ребенка и отобрал музыкальную колонку

В Калининграде на улице Багратиона напали на 13-летнего ребенка. Неизвестный мужчина силой отобрал у школьника музыкальную колонку.

Полицейские сумели оперативно установить личность обидчика. Им оказался 25-летний житель Калининграда.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, школьник гулял с друзьями. В какой-то момент к ним подошел незнакомец и несколько раз ударил мальчика, державшего музыкальную колонку, затем выхватил у него ее из рук и сбежал.

Задержанному злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.