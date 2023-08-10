На дорогах в Калининградской области появятся новые комплексы фиксации нарушений

. Фото: Правительство Калининградской области

Пять передвижных новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на региональных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нарушение скоростного режима, выезд на встречку - основные причины ДТП, и их предупреждение напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Зачастую водители знают, где установлены передвижные комплексы, и снижают скорость, что помогает предотвратить дорожные происшествия», – отметил вице-премьер – министр цифровых технологий и связи региона Леван Дараселия.

Сообщается, что сейчас на территории Калининградской области функционируют 132 стационарных и 20 передвижных комплексов системы «Безопасный город». Места размещения аппаратуры определяются ГИБДД.

Информацию о месторасположении передвижных комплексов можно узнать в официальном сообществе «Безопасного города», на сайте ГИБДД.

Всего с начала 2023 года в регионе было выявлено свыше 460 тысяч нарушений ПДД, на нарушителей наложено административных штрафов на сумму более 271 миллиона рублей.

Все средства от собранных штрафов поступают в региональный бюджет.