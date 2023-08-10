На 104-м году умерла одна из старейших женщин-ветеранов Калининграда

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на 104-м году умерла одна из старейших женщин-ветеранов. Прощание с Валентиной Васильевной Дробилко (Никоновой) состоялось 10 августа в храме кладбища на проспекте Мира. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Валентина Васильевна - ветеран становления Калининградской области, она принимала активное участие в развитии системы образования региона.

Валентина Васильевна родилась в 1920 году в Колывани Новосибирской области, потом жила в Курской области. Окончив школу, поступила учиться в Воронежский государственный педагогический институт.

Во время войны переехала в Узбекистан, где работала воспитательницей в эвакуированном детском доме до апреля 1943 года.

В 1944 году поехала в Воронеж работать на автогенный завод. Затем трудилась учителем химии и биологии в Воронежской области, после – в облоно.

27 мая 1946-го приехала в Кенигсберг. Работала в системе образования.