В Калининградской области в этом году планируют собрать 124 тысячи тонн картофеля

. Фото: Правительство Калининградской области

На полях Калининградской области продолжается уборочная кампания. К 10 августа сельхозпредприятия региона уже собрали 100 тысяч тонн пшеницы, 63 тысячи тонн ячменя и 40 тысяч тонн рапса. Об этом в телеграм-канале сообщает губернатор Антон Алиханов.

«Несмотря на ЧС по засухе, урожай зерновых и зернобобовых в регионе полностью покроет внутрирегиональную потребность и даже будет профицитным», - написал глава региона.

По его данным, прогноз валового сбора в этом году составит:

- 600 тысяч тонн зерновых и зернобобовых (87% от плана),

- 180 тыс. тонн масличных (96% от плана),

- 58 тыс. тонн овощных культур (86% от плана),

- 124 тыс. тонн картофеля (это выше прошлогодних показателей).