В Калининградской области временно приостановят телевещание

В Калининградской области в понедельник, 14 августа, начнутся плановые профилактические работы, в связи с этим запланировано отключение передающего оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«До 18 августа с 10 до 16 часов будет приостановлено эфирное вещание каналов первого и второго мультиплексов, а также радио России в юго-западной части Калининградской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактические перерывы эфирного телевещания зависят от этапов выполняемых работ и погодных условий.