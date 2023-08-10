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НовостиОбщество10 августа 2023 14:04

В Калининградской области временно приостановят телевещание

Зрителям придется потерпеть до 18 августа
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в понедельник, 14 августа, начнутся плановые профилактические работы, в связи с этим запланировано отключение передающего оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«До 18 августа с 10 до 16 часов будет приостановлено эфирное вещание каналов первого и второго мультиплексов, а также радио России в юго-западной части Калининградской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактические перерывы эфирного телевещания зависят от этапов выполняемых работ и погодных условий.