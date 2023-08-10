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НовостиСпорт10 августа 2023 14:19

Калининградские байдарочники завоевали бронзу первенства России

Наши спортсмены отличились в Воронеже
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Калининградские байдарочники стали бронзовыми призерами первенства России. В Воронеже соревнования по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях от 200 до 5000 метров собрали больше 700 гребцов не старше 16 лет из 35 субъектов страны.

Калининградцы соревновались в полукилометровых заездах.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Никите Тарасенко и Павлу Титову удалось взять бронзу на 500-метровке. Лидерам из Тверской области и Алтайского края калининградские байдарочники уступили не более двух секунд.