Калининградские байдарочники завоевали бронзу первенства России

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградские байдарочники стали бронзовыми призерами первенства России. В Воронеже соревнования по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях от 200 до 5000 метров собрали больше 700 гребцов не старше 16 лет из 35 субъектов страны.

Калининградцы соревновались в полукилометровых заездах.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Никите Тарасенко и Павлу Титову удалось взять бронзу на 500-метровке. Лидерам из Тверской области и Алтайского края калининградские байдарочники уступили не более двух секунд.