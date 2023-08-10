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НовостиСпорт10 августа 2023 16:26

Калининградцев приглашают на бесплатные гонки на байдарках

Соревнования пройдут 11 августа в акватории Преголи
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде проведут региональные соревнования по гребле, посмотреть которые смогут все желающие. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, состязания состоятся 11 августа и будут посвящены грядущему Дню физкультурника.

Отмечается, что областной Союз гребного спорта устроит в пятницу спринтерские заезды лодок академического стиля и старты многочисленных экипажей каноэ с байдарками.

Состязаться гребцы сильнейшие будут около гребных баз «Динамо» и «Морская школа» на реке Преголе. Начало соревнований в 10.30, финальные старты вдоль набережных Трибуца и Карбышева состоятся в 13.00.

Вход свободный.