В больнице Калининграда врачи спасли пациентку с ожирением

Фото: минздрав Калининградской области.

Врачи Центральной городской клинической больницы провели калининградке очень сложную операцию. Сложность состояла не только в медицинской проблеме женщины, но и в том, что она страдает множественными сопутствующими заболеваниями и ожирением. При росте 170 см пациентка весила 150 кг.

Как сообщает региональный минздрав, операция выполнена заместителем главного врача по медчасти ЦГКБ, врачом-хирургом Людмилой Казарцевой и заведующей отделением гинекологии Татьяной Мижирицкой.

Отмечается, что основные манипуляции заключались в удалении матки с придатками по причине развития объемного незлокачественного новообразования.

Больная с большим весом в отделении гинекологии ЦГКБ не первая. По словам доктора, не все лечебные учреждения могут взять таких пациенток.

Операция длилась порядка трех часов и прошла успешно.