Калининградцы помогли задержать воришку, обокравшего дважды один магазин

В Калининграде из магазина на ул. Генерала Челнокова неизвестный мужчина пытался вынести 12 зонтов. Это заметили продавцы, которые сумели скрутить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, задержанным оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Черняховска.

Выяснилось, что накануне подозреваемый в этом же магазине похитил с витрины 12 зонтов, которые он потом продал случайным прохожим.

«На следующий день он вернулся за очередной добычей, но не смог довести свой преступный замысел до конца», - отметили в полиции.