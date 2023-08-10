Вертолетчики Балтийского флота учатся уничтожать вражеские подлодки

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области провели учения экипажи десятка корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М. Они провели тренировку по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в море.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, вертолетчики отработали условное применение противолодочного вооружения.

«Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки», - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.