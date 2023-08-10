Представлен трейлер фильма «Крецул» с Никитой Волковым — накануне премьеры на фестивале «Короче»

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Кинокомпании WISH Media и METRAFILMS представляют трейлер и постер фильма «Крецул» (12+). Фильм участвует в конкурсе полнометражного дебютного кино фестиваля «Короче», который состоится с 15 по 20 августа в Калининграде.

Трейлер: https://youtu.be/4oAkd04-oZg/

Постер: https://disk.yandex.ru/i/KU2fICIraCNegw

Кадры и фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/xsLQBh6ZQ4oPSA

Производством картины занимались кинокомпании WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры РФ и Европейского фонда поддержки кино Eurimages, а также видеосервиса Wink. Кино пополнит линейку Wink Originals. Ранее проект был представлен в рамках Transilvania Pitch Stop, где получил главный приз. Съемки проходили в России, Молдове, Литве и Турции.

«Крецул» — дебютная работа Александры Лихачёвой, которая также стала автором сценария, написанным при участии Виталия Глигора, реального прототипа одного из героев истории. Снимал картину румынский оператор Мариус Пандуру, известный своим сотрудничеством с Раду Жуде и Корнелиу Порумбою. Продюсеры фильма — Анна Шалашина и Артём Васильев.

Картина основана на реальных событиях из жизни дзюдоиста, участника Паралимпийской сборной России Олега Крецула. Роли спортсмена и его тренера Виталия Глигора исполнили актеры Никита Волков и Сергей Волков. Также в фильме снимался Владимир Гарцунов.

«Крецул» рассказывает о событиях, которые происходили в жизни спортсмена с 1997 года по 2001 год. В возрасте 22 лет, являясь мастером спорта, вице-чемпионом Европы и участником Олимпиады в Атланте, Олег попадает в аварию, которая разделила его жизнь на до и после. Буквально за несколько дней он отыграл свадьбу, молодая жена погибла… Олег выживает, но остается слепым. Без спорта, заработка, потеряв себя. Друг детства Виталий поможет Олегу вернуть смыслы, спорт, победы, буквально подставив ему свое плечо. Это основанная на реальных событиях история о дружбе, неотступничестве и человеческой любви. О том, что одна из главных побед — обрести друга. Вернувшись в спорт, Крецул выиграет не одну медаль, а впоследствии и Паралимпиаду.

О фильме «Крецул» (12+)

Россия, Молдова, Литва, Турция

Производство: WISH Media, METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры РФ и Европейского фонда поддержки кино «Eurimages», а также видеосервиса Wink.

Премьера: 2023

Жанр: драма

Хронометраж: 105 минут

Режиссер: Александра Лихачёва

Автор сценария: Александра Лихачёва при участии Виталия Глигора

Оператор: Мариус Пандуру RSC

Продюсеры: Анна Шалашина, Артём Васильев

Со-продюсер: Максим Рыбаков

В ролях: Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов, Сергей Иванов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский и другие.

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