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НовостиЗвезды10 августа 2023 15:39

В Светлогорске в течение двух дней пройдет арт-фестиваль «Море внутри»

В программе – выставки, инсталляции, концерты и мастер-классы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске 12-13 августа проведут арт-фестиваль «Море внутри», темой которого в этом году стал космос. В мероприятиях примут участие более 100 художников. Все активности пройдут на балтийском побережье. Об этом сообщает администрация Светлогорского округа.

В программе: выставка авторских проектов и абстрактных скульптур, музыкально-поэтический концерт, выставка скульптур, кинопоказы, инсталляции, арт-флешмоб, перформансы, световое шоу, мастер-классы и лекции.

Отмечается, что на закрытии фестиваля проведут концерт в Лиственничном парке и на променаде. Он состоится 13 августа.

Вход свободный.