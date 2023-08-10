В Светлогорске в течение двух дней пройдет арт-фестиваль «Море внутри»

В Светлогорске 12-13 августа проведут арт-фестиваль «Море внутри», темой которого в этом году стал космос. В мероприятиях примут участие более 100 художников. Все активности пройдут на балтийском побережье. Об этом сообщает администрация Светлогорского округа.

В программе: выставка авторских проектов и абстрактных скульптур, музыкально-поэтический концерт, выставка скульптур, кинопоказы, инсталляции, арт-флешмоб, перформансы, световое шоу, мастер-классы и лекции.

Отмечается, что на закрытии фестиваля проведут концерт в Лиственничном парке и на променаде. Он состоится 13 августа.

Вход свободный.