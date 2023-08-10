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НовостиПроисшествия10 августа 2023 16:43

В Зеленоградском районе женщина-водитель заболталась с пассажиром и врезалась в столб

Девушку-пассажира пришлось госпитализировать
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В ДТП в Зеленоградском районе пострадали две женщины. Дорожное происшествие случилось в поселке Мельниково на Калининградском шоссе.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 48-летняя женщина-водитель за рулем «Фольксвагена» отвлеклась от управления из-за общения с пассажиром.

Автомобиль врезался в бетонный фонарный столб, а после этого улетел в кювет.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, а 27-летнюю пассажирку пришлось экстренно госпитализировать.