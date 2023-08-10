При реконструкции улицы Красной рабочие повредили деревья, их придется вырубить

. Фото: администрация Калининграда

На улице Красной рабочие повредили деревья, их придется вырубить. Об этом стало известно в четверг, 10 августа, во время выезда чиновников из мэрии на место работ.

О том, что некоторые деревья необходимо спилить, сказал заместитель главы администрации города Игорь Шлыков. По его мнению, деревья не выживут после того, как их корни повредили строительной техникой.

Он сказал, что по-другому сделать было нельзя из-за особенности улицы и возраста больших деревьев.

С тем, что часть деревьев может погибнуть, согласилась глава горадминистрации Елена Дятлова.

- Когда мы говорим про деревья, тогда нужно принимать решение по замещению их на новые, высаживать также рядовые посадки. Нужно быть до конца честными. Если мы повреждаем корневую систему, то дерево в любом случае будет болеть. Нужно делать замещение деревьев, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что аналогичные замещающие высадки власти проводили на улице Павлика Морозова.

- Мы убирали деревья, которые корневой системой поднимали уже проезжую и пешеходную часть, высаживали новые. Такое нужно делать на улицах города. По-другому невозможно уложить по нормативу, сделать «подушку» для улично-дорожной сети, - сказала сити-менеджер.