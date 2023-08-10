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НовостиПроисшествия10 августа 2023 17:52

В Калининграде задержали лжестроителя – он брал предоплату и пропивал деньги

Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за мошенничество, он обманул женщину из Веселовки
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

59-летняя жительница поселка Веселовка стала жертвой мошенника, который обманул ее и забрал 60 тысяч рублей. Женщина нашла этого «рабочего» по объявлению и заказала ему для частного дома деревянную лестницу. Калининградец пообещал сделать все в срок и взял предоплату.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина перевела калининградцу на карту деньги.

«Вместо строительного магазина злоумышленник тут же отправился в ближайшую торговую точку и потратил полученные средства на выпивку и продукты», - рассказали в полиции.

Заведено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет колонии.