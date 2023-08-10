Калининградская «Балтика» обыграла «Ахмат»

Калининградская «Балтика» в четверг, 10 августа, провела встречу с грозненским «Ахматом» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Балтийцы одержали победу со счетом 2:0.

На 44-й минуте случился автогол – защитник «Ахмата» Андрей Семенов закатил мяч в свои ворота. А на 62-й минуте автором года стал нападающий «Балтики» Дмитрий Барков. Итог – 2:0, вторая подряд победа в играх Кубка России и ликующие калининградские болельщики.

В воскресенье, 6 августа, балтийцы победили впервые за 25 лет в высшем дивизионе страны, обыграв «Факел».