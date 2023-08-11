В Калининградской области началась подготовка к отопительному сезону

В Калининградской области готовятся к предстоящему отопительному сезону. Идут работы в жилищном фонде, на объектах социальной сферы, ремонтируется теплоэнергетическое оборудование, сети. Также создают необходимые запасы топлива.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодня в целом по области готовность объектов ЖКХ оценивается так: жилищный фонд – на 74%, котельные – на 60%, теплосети – на 70%, водопроводные сети – на 8%.

Отмечается, что в Калининградской области организованы торги на закупку угля для нужд теплоснабжающих организаций и социальных учреждений. Всего купят 62,1 тонны угля.