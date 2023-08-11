В аэропорту «Домодедово» показали фотографии археологических находок из Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Фотографии уникальных археологических находок из Калининградской области представили в аэропорту «Домодедово». Экспозиция будет работать до конца октября.

На выставке показаны фото находок, полученных в ходе археологических раскопок на территории Калининградской области: янтарного ожерелья, возраст которого превышает 6 тысяч лет, уникального рога для питья с серебряной позолоченной оковкой и наконечником в виде хищной птицы, женского золотого украшения – лунницы, стилизованной головы воина из некрополя Алейка.

Фотографии сделаны сотрудником ИА РАН Андреем Бронниковым в технике макросъемки, которая позволяет разглядеть мельчайшие детали предметов.

В ноябре прошлого года уникальные археологические находки из Калининградской области были впервые выставлены в Государственном историческом музее в Москве.