Калининград и Орел свяжет авиасообщение

Калининградская и Орловская области расширяют межрегиональное сотрудничество. Накануне в областном правительстве прошла встреча губернатора Антона Алиханова и главы Орловской области Андрея Клычкова. Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества двух регионов.

В частности, в планах развивать авиасообщение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Клычков отметил, что особого внимания заслуживает сфера туристического и культурного обмена. Отмечается, что в Орловской области в этом году реализуют проект по реконструкции аэропорта, одним из направлений полетов станет Калининград.

Главы регионов подписали план мероприятий по реализации соглашения между областями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии на 2023-2026 годы.