Андрей Ермак предложил подкармливать бездомных животных и проводить экскурсии по местам их обитания

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Министр по культуре и туризму Калининградской области привел в пример опыт одного из районов Стамбула, где жители создали сообщество помощи уличным животным, но не забирают их себе, а подкармливают.

«Мне кажется, это просто отличная идея. У каждого кафе есть свой лохматый или пушистый подшефный, который находится у них на довольствии. Для популяризации этой экосистемы здесь организованы ежедневные экскурсии по... местным собакам и кошкам», - написал в Телеграме Андрей Ермак, отметив, что экскурсии популярны у туристов, а вырученные средства идут на ветеринарное обслуживание уличных животных.

Где именно в Калининграде можно проводить подобные экскурсии, глава министерства не рассказал.