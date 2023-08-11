Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья11 августа 2023 6:48

Андрей Ермак предложил подкармливать бездомных животных и проводить экскурсии по местам их обитания

Министр по культуре и туризму привел в пример опыт Турции
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Александр КАТЕРУША

Министр по культуре и туризму Калининградской области привел в пример опыт одного из районов Стамбула, где жители создали сообщество помощи уличным животным, но не забирают их себе, а подкармливают.

«Мне кажется, это просто отличная идея. У каждого кафе есть свой лохматый или пушистый подшефный, который находится у них на довольствии. Для популяризации этой экосистемы здесь организованы ежедневные экскурсии по... местным собакам и кошкам», - написал в Телеграме Андрей Ермак, отметив, что экскурсии популярны у туристов, а вырученные средства идут на ветеринарное обслуживание уличных животных.

Где именно в Калининграде можно проводить подобные экскурсии, глава министерства не рассказал.