В Зеленоградском районе наказали арендатора за заросший кустами земельный участок

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградском районе наказали арендатора за заросший земельный участок. Накануне у поселка Кузнецкое сотрудники управления сельского хозяйства администрации округа проводили мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Они и выявили земельный участок, который арендатор не использует по целевому назначению.

«Участок зарастает древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью», - сообщили в администрации.

Договор с предпринимателем будет расторгнут.