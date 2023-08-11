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НовостиОбщество11 августа 2023 7:17

В Зеленоградском районе наказали арендатора за заросший кустами земельный участок

Речь идет о территории в районе поселка Кузнецкое
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградском районе наказали арендатора за заросший земельный участок. Накануне у поселка Кузнецкое сотрудники управления сельского хозяйства администрации округа проводили мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Они и выявили земельный участок, который арендатор не использует по целевому назначению.

«Участок зарастает древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью», - сообщили в администрации.

Договор с предпринимателем будет расторгнут.