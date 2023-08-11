Фестиваль «Короче» открыл регистрацию на бесплатные показы фильмов в Калининграде

. Фото: Предоставлено организаторами

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино, который откроется 15 августа в Калининграде, открыл регистрацию на кинопоказы. Ежегодно у калининградцев есть возможность бесплатно смотреть лучшие фильмы, но сделать это можно, только зарегистрировавшись на сайте.

С утра 11 августа такая возможность появилась.

Организаторы отмечают, что мест должно хватить всем желающим, но важно учесть, что на показ конкурсных короткометражек в «Заре» мест не так много по причине небольшой вместительности зала.

А вот, например, на показы под открытым небом в Центральном парке, где мест намного больше, регистрация откроется 14 августа.

Летний кинотеатр в парке начнет работу 16 августа. В рамках открытия состоится концерт, а также пройдет показ фильмов программы «Короче. Звезды».

В программе летнего кинотеатра в этом году – показы фильмов «Снегирь», «Скоро кончится лето», «Чебурашка» и других.

20 августа в Центральном парке пройдет закрытие фестиваля.

Также в этом году фестиваль представит новую образовательную программу «Короче.Лекторий», которая будет состоять из серии лекций ведущих кинематографистов – о своем опыте расскажут Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев и Иван И. Твердовский. Лекции – в кинотеатре «Заря», попасть туда можно по регистрации на сайте.