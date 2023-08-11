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НовостиОбщество11 августа 2023 8:36

В Калининграде зарегистрируется компания-владелец «ВКонтакте»

Объявлено о том, что VK прекращает свою деятельность на Виргинских островах
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Российская инвестиционная технологическая корпорация VK (среди ее активов - социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры: «VK Мессенджер», «ICQ», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru») прекращает свою деятельность на Британских Виргинских Островах и намерена стать резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов со ссылкой на РИА «Новости». Кроме того, принято решение о делистинге (исключении ценных бумаг из котировального списка) глобальных депозитарных расписок и облигаций VK с Лондонской биржи.