В Калининграде зарегистрируется компания-владелец «ВКонтакте»

Российская инвестиционная технологическая корпорация VK (среди ее активов - социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры: «VK Мессенджер», «ICQ», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru») прекращает свою деятельность на Британских Виргинских Островах и намерена стать резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов со ссылкой на РИА «Новости». Кроме того, принято решение о делистинге (исключении ценных бумаг из котировального списка) глобальных депозитарных расписок и облигаций VK с Лондонской биржи.