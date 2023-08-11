Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 11 августа

В Калининграде в пятницу, 11 августа, несколько улиц останутся без света и воды. В связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 16:00 по адресам:
пер. Энгельса 1,3, 2-8
ул. К. Маркса 75-95
ул. Каштановая аллея 59-71
пр-кт Мира 124-130
До 18:00 без света:
ул. А. Невского 187, 193, 174-188, 192
ул. Краснокаменная 15а-е
ул. Литовский вал 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 47а, 49а
пр-кт Московский 169а
До 13:00:
ул. Портовая 5-15, 18 К-1,2
ул. Полоцкая 28, 30
ул. Серпуховская 18
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 15:00 по адресам:
ул. Портовая 5-15, 18 К-1,2
ул. Полоцкая 28, 30
ул. Серпуховская 18
До 16:00 на ул. Казанская 10-20.