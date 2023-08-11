Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 11 августа

В Калининграде в пятницу, 11 августа, несколько улиц останутся без света и воды. В связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 16:00 по адресам:

пер. Энгельса 1,3, 2-8

ул. К. Маркса 75-95

ул. Каштановая аллея 59-71

пр-кт Мира 124-130

До 18:00 без света:

ул. А. Невского 187, 193, 174-188, 192

ул. Краснокаменная 15а-е

ул. Литовский вал 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 47а, 49а

пр-кт Московский 169а

До 13:00:

ул. Портовая 5-15, 18 К-1,2

ул. Полоцкая 28, 30

ул. Серпуховская 18

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 15:00 по адресам:

ул. Портовая 5-15, 18 К-1,2

ул. Полоцкая 28, 30

ул. Серпуховская 18

До 16:00 на ул. Казанская 10-20.