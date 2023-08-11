В Светлогорске покажут немое кино 1923 года на фестивале «Электричка»

В воскресенье, 13 августа, жителей Светлогорска и гостей города приглашают на фестиваль «Электричка». В рамках него будет показан немой фильм 1923 года.

Как сообщает администрация Светлогорского округа, показ фильма Бастера Китона «Три эпохи» начнется в 21.00 в Лиственничном парке.

«Показ архивной советской копии фильма к его 100-летию пройдет при поддержке Госфильмофонда РФ», - отметили организаторы.

Также в программе показ короткометражного фильма малоизвестного в широких кругах мастера немой комедии Чарли Бауэрса.