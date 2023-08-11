В Кафедральный собор Калининграда за день пришли более 3100 человек, это абсолютный рекорд

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Фото: пресс-служба Кафедрального собора.
В Кафедральном соборе Калининграда зафиксировали рекорд – 10 августа в собор пришли 3117 человек.
Как сообщает пресс-служба собора, в современной истории учреждения такого не было никогда.
«Современная история собора до этого момента знала лишь одну рекордную цифру. 17 августа 2021 года в соборе побывали 2306 человек», - рассказали в пресс-службе учреждения культуры.
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Фото: пресс-служба Кафедрального собора.
Отметим, 10 августа в соборе провели три мини-концерта.
Это практикуется в летний период с 2017 года. Однако раньше такой посещаемости собора не наблюдалось.