В Кафедральный собор Калининграда за день пришли более 3100 человек, это абсолютный рекорд

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Кафедральном соборе Калининграда зафиксировали рекорд – 10 августа в собор пришли 3117 человек.

Как сообщает пресс-служба собора, в современной истории учреждения такого не было никогда.

«Современная история собора до этого момента знала лишь одну рекордную цифру. 17 августа 2021 года в соборе побывали 2306 человек», - рассказали в пресс-службе учреждения культуры.

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Отметим, 10 августа в соборе провели три мини-концерта.

Это практикуется в летний период с 2017 года. Однако раньше такой посещаемости собора не наблюдалось.