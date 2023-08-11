Калининградского школьника отправят в экспедицию на Северный полюс

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградский школьник отправится в экспедицию на Северный полюс – ученик школы № 47 Иван Кочетков вошел в число участников экспедиции для талантливых детей «Ледокол Знаний - 2023».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, рейс пройдет с 15 по 24 августа, в нем участвуют 88 ребят со всей страны.

Отмечается, что Иван стал одним из победителей Всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project» по направлению «наука и окружающая среда». Он смог выполнить интеллектуальные задания и записать короткое видео, пройдя тесты.

С собой в рейс Ваня возьмет флаг Калининградской области, его развернут на самой северной точке Земли.

Познавательное путешествие пройдет на одном из самых больших ледоколов в мире «50 лет Победы» по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск.