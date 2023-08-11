В Калининградской области дороги по нацпроекту готовы на 75 процентов

. Фото: Правительство Калининградской области

В калининградской области степень готовности дорожных объектов по нацпроекту составляет более 75 процентов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на одиннадцати дорогах работы практически завершены, а полностью отремонтированы четыре трассы.

Дороги Ульяново – Маевка – Высокое и Жилино - Неман сданы в эксплуатацию. На объектах Низовье – Константиновка и Воробьево - Рощино идет оформление документов. Везде работы выполнены с опережением сроков.

Кроме того, на дорогах Полесск – Гвардейск – Правдинск и Калининград – Голубево – Полевое осталось укрепить обочины и нанести разметку.

На региональных трассах Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный, Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман и Зеленоградск – Приморск через Светлогорск завершают укладку верхнего слоя асфальтобетона и ремонтируют тротуары.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 13 дорог протяженностью более 200 километров и более 500 пог. м мостов.